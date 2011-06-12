Главе строительной фирмы в Петербурге вынесли приговор по делу о гибели рабочего

Дело рассматривалось в особом порядке.

Глава строительной компании ООО "СтройГруппа" Андрей Свигрунов был приговорен Красносельским районным судом Петербурга к одному году условного срока с испытательным сроком один год за смерть рабочего на строительном объекте на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Свигрунов признан виновным по статье 216 Уголовного кодекса РФ, часть 2. По данным следствия, он нарушил правила охраны труда и безопасности при строительных работах.

18 сентября 2022 года с 08:00 до 22:00 рабочий убирал строительный мусор с третьего этажа здания, сорвался и погиб Свигрунов признал свою вину, возместил ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

Фото: Piter.TV