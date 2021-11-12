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В квартире на Бокситогорской улице обнаружили два тела
Сегодня, 8:25
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В квартире на Бокситогорской улице обнаружили два тела

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Трупы направлены в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красногвардейском районе нашли тела двух мужчин. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Трупы обнаружили днем 10 декабря в квартире дома по Бокситогорской улице, на них не было внешних признаков насильственной смерти. Оказалось, что погибшие – 26-летний хозяин жилища, а также его 32-летний знакомый. Второго ранее судили за кражи. 

Тела направлены в морг, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, на экспертизу доставили сверток и папиросу с растительным веществом, пакетик с веществом белого цвета. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина убил жену топором и в линолеуме закопал под Волховом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бокситогорская улица, два тела
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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