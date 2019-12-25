В квартире на Суворова в Красном Селе нашли тела двух мужчин

На них не было признаков насильственной смерти.

В Красном Селе обнаружили двух мертвых мужчин. Рядом с ними лежали шприцы, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 11 марта 46-летняя местная жительница приехала в квартиру дома 11 по улице Суворова, где проживал ее бывший 46-летний супруг. На месте женщина нашла его тело и труп 36-летнего гостя, на них не было признаков насильственной смерти.

Тела направили в морг для установления причины смерти, также изъяты шприцы.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире в Коммунаре обнаружили тела двух мужчин.

Фото: Piter.TV