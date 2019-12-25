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В квартире на Суворова в Красном Селе нашли тела двух мужчин
Сегодня, 8:11
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В квартире на Суворова в Красном Селе нашли тела двух мужчин

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На них не было признаков насильственной смерти.

В Красном Селе обнаружили двух мертвых мужчин. Рядом с ними лежали шприцы, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 11 марта 46-летняя местная жительница приехала в квартиру дома 11 по улице Суворова, где проживал ее бывший 46-летний супруг. На месте женщина нашла его тело и труп 36-летнего гостя, на них не было признаков насильственной смерти.

Тела направили в морг для установления причины смерти, также изъяты шприцы. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире в Коммунаре обнаружили тела двух мужчин. 

Фото: Piter.TV 

Теги: два тела, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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