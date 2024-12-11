В квартире в Коммунаре обнаружили тела двух мужчин

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В квартире дома 2А по Пионерской улице в Коммунаре в Ленобласти нашли двух мертвых мужчин. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, трупный запах заметили соседи, они вызвали полицию. Дверь была вскрыта, там обнаружили тела 47-летнего хозяина жилища и неустановленного мужчины в стадии разложения. У последнего сломаны ребра и грудина, на шее есть тупая травма, у владельца квартиры зафиксировали повреждения в виде кровоподтеков лица, тупой травмы шеи и туловища.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV