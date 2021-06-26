На строительной площадке в Сертолово нашли тела двух рабочих

Уроженцы Карелии работали разнорабочими.

На строительной площадке в Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили тела двух рабочих, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Трупы мужчин в возрасте 34 и 35 лет были найдены в бытовке, где возводят жилой комплекс "Новая жизнь". Уроженцы Карелии работали разнорабочими. Известно, что накануне они выпивали алкоголь.

Тела направили в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства выясняются.

Ранее на Piter.TV: в квартире на проспекте Солидарности обнаружили два трупа мужчин.

Фото: Piter.TV