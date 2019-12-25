В квартире на проспекте Солидарности обнаружили два трупа мужчин

Тела уже начали разлагаться.

Обстоятельства смерти двух мужчин выясняют правоохранительные органы Невского района.

Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", 49-летний житель Всеволожского района вечером 11 декабря приехал к младшему брату в квартиру дома 8/4 по проспекту Солидарности, так как тот перестал отвечать на звонки. В квартире он обнаружил трупы 42-летнего брата и его 25-летнего друга.

Тела уже начали разлагаться. Внешних признаков насильственной смерти на телах при первичном осмотре не обнаружено. В квартире найдена трубка со следами горения и 4 пакетика с комплементарной застежкой.

Трупы направлены в морг для установления причин смерти.

Ранее тело мужчины прибило к берегу Малой Невки.

Фото: Piter.tv