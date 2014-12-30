Тело мужчины прибило к берегу Малой Невки

На погибшем были темно-синяя куртка и джинсы.

Во вторник, 10 декабря, в Петербурге на набережной Малой Невки был найден мертвый мужчина. Прохожий заметил его среди камней, сообщил 78.ru.

Труп выбросило на берег, и он остался лежать лицом вниз, зацепившись за камни. На погибшем были темно-синяя куртка и джинсы.

О факте обнаружения тела были проинформированы правоохранительные органы. На место происшествия прибыли оперативные службы, которые занимаются выяснением всех деталей случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV