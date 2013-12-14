Кайтер прокатился по муринской луже

Лужа, которая находится на поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и ее глубина позволяла устроить заплыв.

Петербуржец прокатился на кайтборде в Мурино по огромной луже. Как рассказал Никита Попов корреспонденту 47news, лужа, которая находится на поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, и ее глубина позволяла устроить заплыв.

Но в день "заплыва" был очень рваный ветер, приходилось долго поднимать и надувать парус, посерфить удалось буквально 5-10 минут.

Такое чувство, что осуществил хулиганисто-детскую мечту. Никита Попов

Кайтингом Никита занимается уже четвёртый год, также преподаёт этот вид спорта детям и взрослым.

В январе серферы из Петербурга покорили волну на Ладожском озере в мороз.

Фото: ВКонтакте / Никита Попов (Автор снимков: Роман Попов)