Видео: серферы из Петербурга покорили волну на Ладожском озере в мороз

Для катания до доске выбрали берег в Приозерске.

Петербургские серферы покорили волну на Ладожском озере, несмотря на сильный мороз. После скольжения на доске по воде экипировка спортсменов полностью обледенела. На видео и фото серферов засняла Анна Копрова.

По словам фотографа, было неизвестно, что ждет петербуржцев на месте. Была вероятность, что Ладогу затянут льдом, и тогда расстояния для раскачки большой волны не хватило бы.

Решили поехать на один из потов сильнее всего расположенный к ветру. Мощные морозные волны быстро закрывались и не давали расслабиться. Вероятнее всего это не давало замёрзнуть, и каждому нарастить столько сосулек,сколько мечтали всю свою серфовую жизнь. Анна Копрова, фотограф и серфер.

Для катания 13-го января спортсмены выбрали Приозерск. Их прошлый "заезд" был 7-го января, тогда морозы только начинались. Накануне же было менее -10 градусов.

Видео и фото: Instagram / @damaisamudradanmatahari