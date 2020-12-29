Видео: серферы из Петербурга покорили волну на Ладожском озере в мороз

Петербургские серферы покорили волну на Ладожском озере, несмотря на сильный мороз. После скольжения на доске по воде экипировка спортсменов полностью обледенела. На видео и фото серферов засняла Анна Копрова.
По словам фотографа, было неизвестно, что ждет петербуржцев на месте. Была вероятность, что Ладогу затянут льдом, и тогда расстояния для раскачки большой волны не хватило бы.
Решили поехать на один из потов сильнее всего расположенный к ветру. Мощные морозные волны быстро закрывались и не давали расслабиться. Вероятнее всего это не давало замёрзнуть, и каждому нарастить столько сосулек,сколько мечтали всю свою серфовую жизнь.
Анна Копрова, фотограф и серфер.
Для катания 13-го января спортсмены выбрали Приозерск. Их прошлый "заезд" был 7-го января, тогда морозы только начинались. Накануне же было менее -10 градусов.
Видео и фото: Instagram / @damaisamudradanmatahari
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