На Ладоге 13 января ожидаются мороз и волна до трех метров

В районе Приозерка Ленобласти на Ладоге 12-13 января ожидаются высокие волны и устойчивый мороз. Таким наблюдением с Piter.TV поделился серфер Леонид Литвинов.
Весёлый прогнозец идёт, сегодня-завтра в районе Приозерска на Ладоге. В среду ветер будет почти в берег. Возможно повторение знаменитого обледенения на Больших американских озёрах.
Леонид Литвинов, серфер
В среду, 13 января волна может достигать трех метрое, столбик термометра опустится до -10 градусов.
Крупнейшая в Северной Америке система пресноводных водоемов – Великие озера – в 2014 году на 90,5% покрылась льдом. Как сообщали американские СМИ, это случилось впервые за последние 20 лет. В систему входят пять озер – Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио, расположенные на территории США и Канады.
В начале прошлого года Piter.TV рассказывал, как петербургские серферы покоряют Финский залив зимой.
Фото: Piter.TV
Скриншоты: Леонид Литвинов
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