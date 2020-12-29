На Ладоге 13 января ожидаются мороз и волна до трех метров

Серфер считает, что возможно повторение знаменитого обледенения на Больших американских озёрах

В районе Приозерка Ленобласти на Ладоге 12-13 января ожидаются высокие волны и устойчивый мороз. Таким наблюдением с Piter.TV поделился серфер Леонид Литвинов.

Весёлый прогнозец идёт, сегодня-завтра в районе Приозерска на Ладоге. В среду ветер будет почти в берег. Возможно повторение знаменитого обледенения на Больших американских озёрах. Леонид Литвинов, серфер

В среду, 13 января волна может достигать трех метрое, столбик термометра опустится до -10 градусов.

Крупнейшая в Северной Америке система пресноводных водоемов – Великие озера – в 2014 году на 90,5% покрылась льдом. Как сообщали американские СМИ, это случилось впервые за последние 20 лет. В систему входят пять озер – Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио, расположенные на территории США и Канады.

В начале прошлого года Piter.TV рассказывал, как петербургские серферы покоряют Финский залив зимой.

Фото: Piter.TV

Скриншоты: Леонид Литвинов