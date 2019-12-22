На гребне волны: как петербургские серферы зимой покоряют Финский залив

Что делают серферы в январе в открытых водах, среди льда и снега – выяснил корреспондент Piter TV.

Штормовой ветер и отсутствие льда – вот нужные погодные условия для матерых петербургских серферов. На берегу финского залива в этом году собирается большое количество любителей по-настоящему холодных ощущений.

Зимние сессии в выходные посещают до 60-ти человек. Вот и сейчас, в будний день, на побережье приехало с десяток смельчаков, чтобы бросить вызов стихии.

Подготовка идет полным ходом: зимний гидрокостюм, походная банька и обязательная разминка – мышцы в холодной воде устают быстро. Большая нагрузка идет на плечевые суставы, ведь для того, чтобы добраться до серьезных волн, необходимо отплыть от берега – приходится грести. Сама вода – один градус, а тут еще и штормовой ветер. Однако о простуде думают в последнюю очередь.

Ребята, все кто катается, да и я в том числе, мы не болеем практически простудными. В обычной жизни, если бы сейчас была настоящая зима и все было бы закрыто льдом, все бы простудились как обычно. Однако эти каталки нас вообще не трогают. Леонид Литвинов, председатель Петербургского регионального отделения Российской федерации серфинга

С виду суровые северные волны на деле оказываются мягче южных океанских вод – малое содержание соли. Как говорят сами серферы: "Не замесит."

Особый рельеф дна Финского залива в районе поселка Шепелево позволяет нагонять волны в метр-полтора. Обычно они находятся на расстоянии от берега в 50-100 метров, однако сегодня их можно найти и ближе. Петербургские серферы утверждают, что волны такого размера отлично подходят не только для "покатушек", но и для оттачивания своего мастерства. Сегодня здесь будут продемонстрированы разные любительские трюки: снепы, кадбэки и повороты. Экстрима мало, но лучшего спота в близлежащей округе просто не найти.

Солнечное вроде опять подмерзло, там сейчас лед. А так на Ладоге еще много спотов – на севере, в районе Приозерска редко замерзает, только в очень холодные зимы. Там можно кататься весь сезон, но прогнозов там обычно не очень много бывает. Леонид Литвинов

Опытные серфингисты уже давно покорили волну. Однако развитие популярности зимнего катания привлекает новичков. Обычно они тренируются на так называемой пене – прибрежных волнах, однако находятся смельчаки, которые, впервые встав на доску, рвутся вперед. Итог – перевернутая доска и затекшая под костюм вода.

За эти десять минут у меня отмерзли ноги и рука. На самом деле, достаточно страшно, потому что я хлебанул воды, меня перевернуло. Очень сложно держатся на воде, я уже потом думал как бы выплыть, потому что заплыл очень далеко. Вообще мне изначально ребята-профессионалы сказали, что нужно тренироваться на пене, где-то у берега. А я пошел с ребятами туда, дальше. Слава богу, живой здесь, выплыл. Алексей Трешкин, начинающий серфер

После интервью Алексей сразу же побежал на берег для оттачивания своих навыков. Азарт покорить столь бурную стихию ни у кого не пропадает, а близость Финского залива для местных жителей дает возможность стать профессионалом этого вида спорта.

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Видео, фото: Piter.TV