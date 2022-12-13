Жители дома на улице Крупской празднуют юбилей лужи-гиганта

Лужа более 10 лет портит жизнь местным: вода сначала заливает тротуар у дома, а после течет через бордюры прямиком в парадные и подвалы.

Жители дома №51 на улице Крупской отпраздновали юбилей – 10 лет борьбы с огромной лужей во дворе. Во время работ по расширению дворового проезда в один из люков попал асфальт – вся система засорилась. По словам жителей, был нарушен уклон покрытия – вода скапливается у неисправного колодца и образует озеро.

Из Жилкомсервиса приезжали, чистили этот люк, но чистили они его неправильно, в результате чего этот колодец и провалился. А потом его просто заасфальтировали. Он там до сих пор есть, даже крышка люка осталась: она находится под щебнем и асфальтом. Если это все вскрыть, то люк найдется. Ирина Воропаева, местная жительница

Дренажная система вдоль дома тоже не функционирует: колодцы забиты землей, один люк полностью провалился. Местные отмечают, сооружение по сбору воды требует восстановления: нужно найти все шесть люков, вскрыть их, прочистить и заменить трубы. Сейчас единственный способ выбраться из дома во время дождей – использовать деревянные доски.

Из-за этой лужи нам с Леной, моей старшей сестрой, не пройти в школу, поэтому нас везут родители. А я каждый день хожу в школу, и из-за этой лужи у меня мокрые ноги. Анна и Дарья, местные жительницы

Так вода сначала заливает тротуар, а после течет через бордюры прямиком в парадные и подвалы. Из-за этого по дому распространяется плесень: разрушается фасад, гниют козырьки, появляется коррозия на трубах.

В подвале у нас всегда сырость, стоят насосы сырые, цоколь и отмостки в плохом состоянии! С этой лужи все льется к нам в подвал, а от этого все стены плесневеют. Лида Давыдова, местная жительница

На протяжении 10 лет жители обращались в муниципалитет, в администрацию Невского района и прокуратуру.

Они ссылались на Водоканал, что он не может взять на баланс этот люк, так как его нет на картах. Хотя у нас есть старые схемы, где этот люк указан. Возможно, это связано с частной территорией, которая находится рядом. И через их территорию проходит канализационная сливная система. Григорий Трофимов, местный житель

Сейчас приняты временные меры: трактор перегоняет воду в сторону работающего колодца. Однако из-за неверной разуклонки вода возвращается обратно, и жители вновь начинают тонуть. К тому же трактор разбивает асфальтовое покрытие, и на дороге образуются ямы, где также скапливаются осадки.

Выход только один – обязывать Водоканал восстановить нам ливневую систему. На данный момент администрация Невского района ссылается на то, что у нас хороший асфальт во дворе, и они не видят смысла вскрывать его для того, чтобы проложить систему водоотведения. Ирина Воропаева, местная жительница

Недавно в доме прорвало трубу отопления, которая сгнила от постоянной сырости – так лужа стала уже опасной.

Видео, фото: Piter.TV, архив жителей