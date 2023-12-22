В Петербурге хотят продать клуб "Грибоедов" за 112 млн рублей

Как заверил продавец, здание привлекательно для различных инвестиций.

В центре Санкт-Петербурга продают известный клуб "Грибоедов". Цена за здание на Воронежской улице, 2А, составляет более 112 млн рублей, говорится в сообщении на бесплатном сайте объявлений "Avito".

"Клуб соответствует всем стандартам качества. Это действующий клуб-ресторан общей площадью 548 м2 с большой летней террасой и 4 верандами. Здание расположено на земельном участке 777 м2. В собственности и здание и участок земли. Максимально привлекательный вариант на коммерческом рынке" Продавец

Действующий клуб-ресторан общей площадью 548 "квадратов" с большой летней террасой и несколькими верандами. Здание расположено на земельном участке в 777 квадратных метров. Новый владелец получит в собственность и самое здание, и участок.

Напомним, клуб "Грибоедoв" oткрылся в 1996 году в бывшем здании cовeтского бункepа-бомбoубежищa. Его основали музыканты группы "2 самолёта". Проект быстро стал культовым для Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что в посёлке имени Морозова Ленинградской области хотят продать заброшенную котельную за 130 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Модный клуб Грибоедов