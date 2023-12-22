В объявлении указано, что участок подойдёт промышленникам.

В посёлке имени Морозова Ленинградской области хотят продать крупный имущественный комплекс за 130 млн рублей . Информация об этом появилась на бесплатном сайте объявлений.

Продавец указал, что на участке расположена заброшенная котельная. Комплекс состоит из трёх зданий. В качестве достоинств называется высота потолков – 34 метра. И большая электрическая мощность – 1300 кВт.

"Здaние единcтвeннoе в Cанкт-Петербурге и Ленобласти с тaкoй высотой потoлкoв - 34 метра. Отлично подойдёт пpoмышленникaм, котоpым нeобxодима высoтa помещения для каскaдных пpoцеccoв. Категоpия земeль разрешает в том числе расположение вредных производственных объектов" Продавец

Отмечается, что заброшенная котельная — местная достопримечательность для сталкеров и любителей острых ощущений.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Финском заливе продают остров Нииттюсаари за 200 млн рублей.

Фото: Сайт объявлений Avito