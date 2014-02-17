Суд обязал закрыть незаконную гостиницу в квартире на Большой Конюшенной

Проверка прокуратуры показала, что квартира в жилом доме используется для осуществления предпринимательской деятельности в нарушение ст. 17 Жилищного кодекса РФ.

По иску прокуратуры прекращена деятельность гостиницы, незаконно организованной в жилом доме на Большой Конюшенной улице. Об этом рассказала прокуратура Центрального района.

Установлено, что в одной из квартир в доме 2 по улице Большая Конюшенная были произведены несогласованные перепланировки, жилое помещение переоборудовано для оказания гостиничных услуг.

Проверка прокуратуры показала, что квартира в жилом доме используется для осуществления предпринимательской деятельности в нарушение ст. 17 Жилищного кодекса РФ, согласно которой запрещено размещать в жилых помещениях гостиницы, а жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Прокурор Центрального района направил в суд исковое заявление. Требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме. Ответчик обязан в течение двух месяцев с даты вступления решения суда в законную силу прекратить использовать жилое помещение не по назначению.

Фото: прокуратура СПб