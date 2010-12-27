Глава Петербурга прояснил судьбу старейшей ленинградской пирожковой

Заведение планировалось лишить вентиляции, которая необходима для работы.

Петербургские власти не рассматривают вопрос о закрытии пирожковой на Московском проспекте. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на сообщение главы города Александра Беглова во "ВКонтакте". Заведение хотели закрыть из-за несогласованной вентиляционной системы.

"Жилкомсервис № 2 Московского района" подал на пирожковую в суд из-за отсутствия необходимых документов на оборудование. Петербуржцы встали на защиту заведения.

Справка: Пирожковая ООО "Хозяюшка" в этом доме существует с 1956 года. Во времена СССР такие заведения были не редкость, но в 1990-е практически все они закрылись. Выстояли две пирожковых, однако вторая на Литейном проспекте закрылась. На ее месте открыли ресторан фаст-фуда. В заведении до сих пор готовят по советской рецептуре и предлагают знаменитый бочковый кофе.