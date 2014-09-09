Петербуржцы помянули лидера "Король и шут" Михаила Горшенева кефиром

Музыкант скончался в 2013 году.

В Петербурге фанаты помянули лидера "Король и шут" Михаила Горшенева кефиром. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Сотни фанатов музыканта приехали утром 19 июля на Богословское кладбище, чтобы почтить его память. Поклонники приносили цветы, конфеты, пели популярные песни группы и поминали музыканта кефиром.

Напомним, Горшенев скончался в ночь с 18 на 19 июля 2013 года собственном доме. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и морфина. Признаков насильственной смерти не было обнаружено, поэтому Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело.

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Фото: pinterest.ru