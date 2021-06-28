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Коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте
Сегодня, 17:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте

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Граффити живет почти 5 лет.

Граффити с изображением основателя группы "Король и Шут" Михаилом Горшневым пока что не будут закрашивать. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

На данный момент коммунальная служба ждет, когда согласуют документацию по этому решению. 

Работа была создана коллективом "HoodGraff" в августе 2016-го года во дворе на Лиговском проспекте. Когда стало известно, что граффити могут закрасить, за нее вступились родственник музыканта и вокалист "Короля и Шута" Андрей Князев ("КняZz"). 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым. 

Фото: Instagram / @myhoodisgood

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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