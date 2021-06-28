Коммунальщики пока не будут закрашивать граффити с Горшком на Лиговском проспекте

Граффити живет почти 5 лет.

Граффити с изображением основателя группы "Король и Шут" Михаилом Горшневым пока что не будут закрашивать. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

На данный момент коммунальная служба ждет, когда согласуют документацию по этому решению.

Работа была создана коллективом "HoodGraff" в августе 2016-го года во дворе на Лиговском проспекте. Когда стало известно, что граффити могут закрасить, за нее вступились родственник музыканта и вокалист "Короля и Шута" Андрей Князев ("КняZz").

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым.

Фото: Instagram / @myhoodisgood