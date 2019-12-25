В центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым

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В Казачьем переулке появилось граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили очевидцы в социальной сети Instgram.

Предполагалось, что будет смешно. Надо бы быть поосторожнее, – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи также обсуждают, через сколько часов коммунальщики закрасят граффити.

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Фото: Instagram / @lislub