В центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым

В Казачьем переулке появилось граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили очевидцы в социальной сети Instgram.
Предполагалось, что будет смешно. Надо бы быть поосторожнее,
– говорится в сообщении.
В комментариях пользователи также обсуждают, через сколько часов коммунальщики закрасят граффити.
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Фото: Instagram / @lislub
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