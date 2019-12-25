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В центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым
Сегодня, 17:12
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В центре Петербурга появилось граффити с Филиппом Киркоровым

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Автор работы неизвестен.

В Казачьем переулке появилось граффити с Филиппом Киркоровым, рядом с которым написана фраза: "Будь осторожен, следи за собой" из песни группы Кино – "Следи за собой". Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили очевидцы в социальной сети Instgram.

Предполагалось, что будет смешно. Надо бы быть поосторожнее,

– говорится в сообщении.

В комментариях пользователи также обсуждают, через сколько часов коммунальщики закрасят граффити.

Ранее Piter.TV представил интервью с новой героиней рубрики "Стрит-арт Петербурга: лица".

Фото: Instagram / @lislub

 

Теги: граффити, филипп киркоров, центр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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