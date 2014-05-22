Уличная художница Sweklaaa: "Мое творчество – попытка сделать этот мир чуточку прекраснее"

Piter.TV представляет интервью с новой героиней рубрики "Стрит-арт Петербурга: лица".

Piter.TV не перестает наблюдать за городом и его творческой стороной, подмечать во дворах свежие граффити и крошечные арт-объекты. Работы новой героини нашей рубрики "Стрит-арт Петербурга: лица" начали обживать город совсем недавно, но уже так понравились некоторым случайным прохожим, что переехали к ним домой! Редкий случай для стрит-арта, в котором впечатление от увиденного чаще всего остается только на фотографии в смартфоне.

Об эгоизме, а также о мультфильмах, карантине и "вандализме понарошку" мы поговорили с художницей, известной под ником sweklaaa.

PTV: Как давно покоряете петербургские стены? С чего началось ваше увлечение стрит-артом?

Моя история со стрит-артом началась чуть больше года назад. Когда случился карантин, привычные дела и занятия стали невозможны, и я отправилась на поиски нового, неизведанного. Не могу сказать, что я сразу знала, что приду в стрит-арт, тем более такой нестандартный. У меня просто остались материалы после ремонта, канцелярский нож и ку-у-уча свободного времени. Дальше все как в тумане: резала, клеила, красила, пока в какой-то момент их [фигурок] не стало так много, что я перестала понимать, что с ними делать. Опять же благодаря карантину, я много гуляла, натыкалась на интересные стикеры, граффити, арт-объекты, вот тогда-то меня и осенило, и человечки стали обретать свои новые дома в городе.

PTV: Почему вы предпочли краскам фигурки? Можно ли выделить какие-то плюсы фигурок в сравнении с традиционными рисунками краской?

Повторюсь, у меня не было изначальной идеи начать свой путь стрит-артера, было желание делать героев в конкретной технике (если это можно вообще назвать техникой). И лишь после я решила, что можно попробовать себя в таком амплуа.

Так как я человек спокойный, нелюбящий конфликты и излишнее внимание со стороны, для меня очевидным плюсом является простота крепления героев на стены. 10 секунд – у человечка новый дом, а я отправляюсь дальше, никем не замеченная.

PTV: В Петербурге есть художники, которые размещают на стенах похожие фигурки, например, vandalizy. Вы кем-то вдохновлялись или ваш стиль родился сам собой?

Да, самое частое сравнение моих работ как раз с vandalizy. Возможно, они похожи, потому что я когда-то училась иллюстрации у ее сестры, и, конечно, этот опыт повлиял на мой стиль в целом. Не знаю, других предположений о происхождении сходства у меня нет.

Стиль художника, на мой взгляд, складывается из жизненного опыта и насмотренности: иллюстрации, мультики, фильмы, работы великих художников и малоизвестных артистов – все это имеет определенное влияние на нас, из них и рождается собственный стиль, в том или ином виде перекликающийся с увиденным. Для меня настоящим вдохновением являются мультики. Например, "Падал прошлогодний снег" или "Уоллес и Громит", в них таки-и-ие фактурные герои, так просто и понятно передающие эмоции! Это то, к чему я стремлюсь в своем творчестве.

PTV: Расскажите немного о закулисье своей творческой работы: из чего делаются фигурки, как крепятся на стену?

Не буду раскрывать всех секретов относительно материалов и крепления. Расскажу лишь, что в основном использую пеноплекс и акрил. Ни пластилина, ни глины, ни бумаги, как зачастую думают окружающие, в работах я не использую.

PTV: Как придумываются персонажи и как вы выбираете места для их "обитания"? Есть ли между персонажами и местами какая-то связь?

Герои рождаются сами собой. Я редко делаю эскизы или наброски. Когда появляется образ или идея в голове, я просто беру лист материала, нож, включаю музыку и на пару часов с головой погружаюсь в процесс. Редко когда я сразу знаю, каким в итоге получится герой.

А вот с местами наоборот. Мне всегда хочется, чтобы герои оставались жить в интересных местах, которые им подходят. Вроде того: "А если бы он был живым человеком, понравилось бы ему здесь?". И если ответ "да", то зачастую именно там он и остаётся.

PTV: Вы описываете сами себя как "вандала понарошку". Почему выбрали именно такую характеристику? Считаете свои работы отчасти вандальными?

Тут все довольно просто: согласно законам, такое творчество является вандализмом. Чисто юридически я ничем не отличаюсь от людей, которые пишут слова из трех букв на заборе. Отсюда часть про вандализм. Что касается "понарошку" – я не люблю провокации, мне не нравится идея "вызова системе", мое творчество – лишь попытка сделать этот мир чуточку прекраснее, поднять настроение себе и окружающим. Так что я вандалю, но не по-настоящему.

PTV: Коммунальщики не любят стрит-арт и стараются очистить от него стены. Сколько ваших фигурок уже успели пропасть? Жаль ли вам их терять?

Мне тоже поначалу казалось, что комунальщики будут самыми злыми врагами моих человечков, но по факту их чаще снимают прохожие, забирают себе в новую жизнь. Пока я не поняла, как я к этому отношусь. С одной стороны – здорово, что кому-то так нравится, что они не могут пройти мимо, просто посмотрев или сфоткав. С другой – один прохожий забирает, а остальные теряют возможность познакомиться с героем. Такой эгоизм мне не по душе.

Жаль ли терять? Нет, так как я не считаю это потерей. Они отправляются жить дальше, просто без меня.

PTV: Зачем Петербургу ваши работы?

Мои работы, в первую очередь для меня. Они поднимают настроение, улыбаясь со стен, а если еще и незнакомым людям, прохожим они отзываются, делают их день хоть чуточку лучше – я на седьмом небе от счастья. Это весь посыл моего творчества. Гуд вайбс онли.

PTV: Планируете ли запомниться петербуржцам и занять определенное место среди городских стрит-артеров или просто делаете фигурки в свое удовольствие?

Скорее, второе. Я получаю удовольствие от процесса, а если запомнюсь, если будут узнавать мои фигурки, меня это безусловно порадует. Но я не ставлю цели прыгнуть выше головы, спровоцировать общество на какие-то действия или получить всемирную славу.

PTV: Наш традиционный вопрос для всех уличных художников: что думаете о легализации стрит-арта в Петербурге? Перед размещением работы нужно будет согласовать ее с властями.

Мне, если честно, все равно. Как показывает практика, мало какие законы в нашей стране работают так, как изначально их преподносят. Даже если изначальный посыл правильный, по факту совсем не обязательно, что он будет так работать. Так что будем подстраиваться под новую реальность, если она и случится.

Ранее мы разговаривали с художником Владимиром Абихом. Получилось большое и интересное интервью.

Фото: Instagram / @sweklaaa