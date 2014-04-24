В Радоницу запустят больше автобусов к кладбищам

В день поминовения перевозчики запустят больше автобусов и троллейбусов к кладбищам, чем обычно.

Во вторник, 11 мая, в Петербурге пройдет праздник Радоница - день поминовения упокоенных. Перевозчики увеличат количество транспортных средств, чтобы жители города смогли беспрепятственно попасть на могилы родных и близких. Об этом сообщили в пресс-службе СПБ ГКУ "Организатор перевозок".

К Казанскому кладбищу в этот день будут курсировать автобусы под номером 382. К Южному кладбищу станут чаще ходить автобусы № 90 и 195, к Северному - № 397 и 398. К Иликовскому кладбищу запустят много автобусов под номером 347. Увеличат и количество троллейбусов № 9, 20, 38 и 40.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Полежаевском парке нашли мешок с костями. Сейчас на место происшествия приехали полицейские. Они отправили неопознанные останки на экспертизу.

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