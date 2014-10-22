В Полежаевском парке нашли мешок с костями

Останки направили на экспертизу.

Гуляя по Полежаевскому парку, женщина обнаружила строительный мешок с костями. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 10 мая.

Сейчас на место происшествия приехали полицейские. Они отправили неопознанные останки на экспертизу. Выясняются подробности случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее на Piter.tv сообщили, что злоумышленник поджег могилы в Красном Селе. В результате возгорания повредились кресты и венки. Полицейские отмечают, что умерших ничего не связывает.

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