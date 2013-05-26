Злоумышленник поджег могилы в Красном Селе

На кладбище горели могильные кресты, венки и цветы.

Вечером 8 мая на Красносельском кладбище произошел пожар. Сотрудники полиции обнаружили следы поджога на трех могилах, которые расположены на расстоянии друг от друга. Следственно-оперативная группа разыскивает злоумышленника, который устроил пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в результате возгорания повредились кресты и венки на трех могилах. Полицейские отмечают, что умерших ничего не связывает.

Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местами захоронения. Материальный ущерб устанавливается.

Ранее на Piter.tv сообщили, что из Обводного канала вытащили тело девушки. Погибшая была одета в светлую куртку, серые брюки и кроссовки.

Фото: pixabay