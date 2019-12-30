В 2019 году с улицы Рубинштейна исчезло 17 баров и кафе

Новых открылось лишь девять.

Главная ресторанная улица Петербурга, улица Рубинштейна, в 2019 году сильно убавила в количестве ресторанов и баров: за прошлый год там закрылось 17 заведений. Об этом сообщила международная консалтинговая компания JLL.

Количество кафе достигло пика в конца 2018 года, а уже в следующем году начало снижаться. Открылось при этом лишь девять новых заведений. Отмечается, что крупные заведения остались на своих местах, поскольку с рынка уходят те, кто не справляется с ростом стоимости аренды и жалобами жильцов. На других улицах города теперь также присматриваются на площади в жилых домах, пока вопрос с размещением общепита под жильцами еще не решен окончательно.

На Невском проспекте также освободилось в два раза больше помещений, чем год назад, говорят в компании. Подробно о торговых площадях в центре города мы уже писали.

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