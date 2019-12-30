В центре Петербурга опустели торговые площади

Больше всего помещений освободилось на Старо-Невском проспекте, улице Рубинштейна и Большом проспекте П.С.

По итогам 2019 года в центре Петербурга увеличился средний показатель вакантности на главных торговых коридорах города. Об этом 13 января сообщают исследователи компании Colliers International.

Сильнее всего опустели площади на Старо-Невском проспекте: к концу 2019 году здесь остались ждать новых хозяев почти 14% помещений, хотя в 2018 году этот показатель составлял лишь 3%. Также больше свободных площадей зафиксировано на улице Рубинштейна и Большом проспекте П.С. В 2019 году здесь закрылось несколько отделений четырех банков, два ресторана, кафе, несколько магазинов. Здесь же чаще всего менялись арендаторы: вывеску меняло практически каждое седьмое заведение, в особенности – точки общепита.

Нарасхват, напротив, оказались помещения на Невском проспекте и Большой Конюшенной улице, где показатель вакантности снизился до 3,8% и 5,6% соответственно. В ушедшем году на этих улицах открылись новые бутик, мебельный шоурум, бар и ресторан.

Эксперты компании-исследователя подчеркивают, что уходят с рынка либо новички с просчетами при выборе локации, либо операторы с устаревшей концепцией своих точек. В первых двух кварталах текущего года эксперты ожидают снижение среднего уровня вакансий на торговых коридорах города – площади будут занимать новые заведения общепита перед туристическим сезоном.

Ранее мы писали, что на Коломяжском проспекте сносят 13 незаконных гаражей.

Фото: pixabay