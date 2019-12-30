На Коломяжском проспекте сносят 13 незаконных гаражей

Землю передадут медцентру имени Алмазова.

Петербургский комитет по контролю за имуществу (ККИ) продолжает работу по поиску незаконно занятых территорий и их освобождению. 13 января сотрудники ККИ приступили к сносу нелегально установленных гаражей у дома №27 по Коломяжскому проспекту. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Участок площадью 192 квадратных метров был занят 13-ю гаражными боксами. С городом пользователи земли не заключали договора, территория использовалась без правовых оснований. Владельцы гаражей не освободили участки в срок, поэтому комитет сам принялся за дело. Отмечается, что в ходе сноса выяснилось: большая часть боксов не используется.

Пользователей привлекут к административной ответственности, а участок передадут медцентру имени Алмазова.

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Фото: пресс-служба ККИ