Смольный выселил из объекта культурного наследия кальянную

Договор аренды был расторгнут в 2008 году.

Цокольный этаж объекта культурного наследия регионального значения на Захарьевской улице незаконно использовался под кальянную. Помещение помогли освободить сотрудники комитета по контролю за имуществом, сообщили 10 января в пресс-службе ведомства.

В ноябре сотрудники ККИ обследовали нежилое помещение в Доме А.И. Нежинской. Оказалось, что там разместилась кальянная без правоустанавливающих документов. Ранее в отношении площади был заключен договор аренды, однако его расторгли еще в 2008 году. Сейчас же помещение использовали неустановленные лица, добровольно его они не освободили.

Также Смольный выселил продуктовый магазин на улице Блохина, д.6/3, литера А и торговый павильон на Скобелевском проспекте вблизи дома 19, литера А.

Фото: пресс-служба ККИ