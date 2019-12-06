Путин присвоил Университету противопожарной службы имя Зиничева в Петербурге

Решение приняли с учетом заслуг Зиничева перед Отечеством, его вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в целях увековечивания памяти министра.

Президент России Владимир Путин присвоил имя погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева Санкт-Петербургскому университету государственной противопожарной службы. В понедельник, 25 апреля, опубликовали соответствующий приказ на портале правовой информации.

Решение приняли с учетом заслуг Зиничева перед Отечеством, его вклада в реализацию государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в целях увековечивания памяти министра.

Напомним, Евгений Зиничев погиб под Норильском 8 сентября. По информации главного редактора RT Маргариты Симоньян, министр бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Оба мужчины не выжили. Президент России Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Прощание с министром состоялось 10 сентября в Москве, после чего погибшего доставили в Санкт-Петербург, где его похоронили на Северном кладбище.

Ранее мы писали, что в честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева назовут сквер на Гастелло. Топонимическая комиссия одобрила это предложение.

Фото: МЧС России

