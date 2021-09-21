В честь погибшего главы МЧС Евгения Зиничева назовут сквер на Гастелло

Топонимическая комиссия одобрила это предложение.

Топонимическая комиссия Петербурга одобрила предложение назвать сквер у дома №7 по улице Гастелло в честь министра МЧС Евгения Зиничева. Зиничев погиб 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей. Об этом рассказали в аппарате вице-губернатора Бориса Пиотровского.

В документе уточнили, что Зиничев родился в Ленинграде, а в 1970-1981 годах жил в Московском районе. Также в городе появится сквер имени Рудольфа Фурмана, основателя и первого руководителя театра им. Андрея Миронова. Он появится на участке на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной

Кроме этого, у дома № 2 по площади Свободы в Сестрорецке назовут сквер в честь Петра Великого Вилима Геннина. Также сквер Михаила Ашика, участника Великой Отечественной войны и Героя Советского союза, в Сосновой Поляне.

Одобрили и предложение назвать сквер именем создателя первого якутского алфавита Семёна Новгородова на Выборгской стороне между улицами Диагональной и Новолитовской. Скверу в посёлке Комарово рекомендовали дать наименование в честь русского архитектора Николая Никонова.

Ранее в Петергофе две улицы назвали в честь выдающихся ученых. В скором времени жители района увидят таблички с названиями "улица Шокальского" и "улица Академика Фока".

Фото: Piter.tv



