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В Петергофе две улицы назвали в честь выдающихся ученых
Сегодня, 11:32
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В Петергофе две улицы назвали в честь выдающихся ученых

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В скором времени жители района увидят таблички с названиями "улица Шокальского" и "улица Академика Фока".

Проектируемым проездам, расположенным в районе университетского комплекса в Старом Петергофе,  присвоили наименования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 25 декабря. 

Так, проезд от Ульяновской улицы до улицы Рождественского решили назвать улицей Шокальского в честь географа, океанографа и картографа, уроженца Санкт-Петербурга, председателя Русского географического общества, который преподавал естественные науки в Ленинградском университете. А участку от Астрономической  до Шокальского Топонимическая комиссия присвоила наименование в честь физика Фока. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петродворцовом районе Петербурга возникли проблемы с уборкой снега после ночной метели.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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avondev
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