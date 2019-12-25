В Петергофе две улицы назвали в честь выдающихся ученых

В скором времени жители района увидят таблички с названиями "улица Шокальского" и "улица Академика Фока".

Проектируемым проездам, расположенным в районе университетского комплекса в Старом Петергофе, присвоили наименования. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 25 декабря.

Так, проезд от Ульяновской улицы до улицы Рождественского решили назвать улицей Шокальского в честь географа, океанографа и картографа, уроженца Санкт-Петербурга, председателя Русского географического общества, который преподавал естественные науки в Ленинградском университете. А участку от Астрономической до Шокальского Топонимическая комиссия присвоила наименование в честь физика Фока.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петродворцовом районе Петербурга возникли проблемы с уборкой снега после ночной метели.

Фото: Piter.TV