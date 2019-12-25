В Петродворцовом районе Петербурга возникли проблемы с уборкой снега после ночной метели

Петергоф и Ломоносов очищают от снега по 4 единицы техники.

После ночной метели сегодня, 25 декабря, на борьбу со снегом в Петербурге вышли дворники и спецтехника. Однако в некоторых районах города возникли проблемы с уборкой. Так, в Ломоносове и Петергофе утром субботы последствия снегопада ликвидировали по четыре единицы техники.

На интерактивной карте комитета по благоустройству к 9:20 видно, что город вышли убирать снегопогрузчики, комбинированные, вакуумные машины, а также мусоровозы. В центре Северной столицы больше всего снегоуборочной техники. Так, на Петроградской стороне орудуют 30 спецмашин.

Город убирают и в спальных районах. Так, в Приморском районе на борьбу со снегом вывели 16 единиц техники, в Калининском - 14. Еще около 30 машин работают в Выборгском районе.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 25 декабря обещают до -12 градусов и кратковременный снег.

Фото: Pexels, скрин интерактивной карты комитета по благоустройству