В Петербурге 25 декабря обещают до -12 градусов и кратковременный снег

Температурный фон будет ниже нормы на 8-9 градусов.

Сегодня, 25 декабря, в Петербурге ожидается похолодание. Под воздействием тыловой части активного североатлантического циклона в город придут крепкие морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Инстаграм.

Небо над Северной столицей затянет облаками, местами пройдет кратковременный снег. Столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с.

В это время в Ленобласти подморозит до -9...-14 градусов. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в понедельник за рулем автобуса №24 можно будет увидеть Деда Мороза.

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