В понедельник за рулем автобуса №24 можно будет увидеть Деда Мороза

Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря.

В понедельник, 27 декабря, в рулем автобуса №24, который курсирует в Петербурге, можно будет увидеть Деда Мороза. "Пассажиравтотранс" в четвертый раз проводит акцию "Везет в Новый год". Проехать в автобусе и загадать желание можно будет с 27 по 31 декабря. Напомним, автобус идет от станции метро "Василеостровская" до улицы Хасанская.

Окно автобуса украсит необычная открытка: пожелания здоровья и счастья нанесены на знакомую всем маршрутную доску. ГУП предлагает горожанам и гостям Петербурга сделать фото автобуса и разместить его на странице в соцсети. Автору лучшего снимка подарят "Подорожник" с денежным ресурсом в 2022 рубля. Итоги конкурса подведут 13 января. Пассажиров убедительно просят не отвлекать водителя от управления автобусом и соблюдать ПДД при поиске лучшего ракурса.

Дед Мороз напомнил водителям правила проезда через ж/д переезды.

Фото: Пассажиравтотранс / Телеграм