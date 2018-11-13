Что произошло в Петербурге 13 ноября: фото и видео

Piter.tv публикует для вас традиционную подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге 13 ноября:

1. В Климовом переулке ночью сгорел дом. На место выехали специалисты из ГУ МЧС. Огнеборцы установили, что в здании с площадью 80 на 20 метров горит обрешетка кровли. В общей сложности пострадало 40 квадратных метров территории. Пламени была присвоена третья степень огнестойкости. Разобраться с ситуацией экстренной службе удалось к половине пятого утра.

2. Жителей "Новой Охты" разбудил среди ночи вой сирены: в ЖК отрубился свет. В Красногвардейском районе жителей напугали сирены. Оповещающие устройства включились в темное время суток в ночь на 13 ноября. Очевидцы рассказали, что звуки были слышны вблизи жилого комплекса "Новая Охта". В этот же промежуток времени выяснилось, что в зданиях пропало электричество. В одном из лифтов дома застрял человек. Некоторые заметили, что помимо света также пропало отопление. Ситуация была замечена около часа ночи.

3. На детской площадке Адмиралтейского района нашли труп женщины с мишкой. на детской площадке, расположенной рядом со зданием № 52 по Старо-Петергофскому проспекту, нашли труп женщины. Неподалеку от умершей лежала сумка, в которой обнаружили лак для ногтей, "Подорожник" и плюшевого мишку. При внешнем осмотре на теле женщины не обнаружили признаков насильственной смерти. На вид незнакомке около 40 лет.

4. Подросток за рулем автомобиля снес светофор в Выборге. По информации правоохранительных органов, за рулем автомобиля находился молодой человек, пытавшийся скрыться от преследования сотрудников полиции. Однако, не справившись с управлением, он врезался в опору светафора, съехав с проезжей части на пешеходную зону.

5. На перекрестке Парашютной и Репищевой машина вылетела на тротуар. Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Парашютной и Репищевой улиц. На участке столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии у белой иномарки серьезно повредилась лобовая часть, а другая машина снесла дорожное ограждение и вылетела на тротуар. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

6. Директора школы, из которой ранее уволились 20 учителей, увезли на скорой. В понедельник, 13 ноября, Piter.TV писал о том, что из школы № 218 в Купчино из-за конфликта с директором уволились 20 учителей. На следующий день после публикации материала история приобрела неожиданный поворот – директор школы, Козина О. Г., пожаловалась на проблемы со здоровьем. Об этом она сама сообщила Piter.TV .