Жителей "Новой Охты" разбудил среди ночи вой сирены: в ЖК отрубился свет

Жители выясняют причины отключения электроснабжения жилого комплекса.

В Красногвардейском районе жителей напугали сирены. Оповещающие устройства включились в темное время суток в ночь на 13 ноября. Очевидцы рассказали, что звуки были слышны вблизи жилого комплекса "Новая Охта". В этот же промежуток времени выяснилось, что в зданиях пропало электричество. В одном из лифтов дома застрял человек. Некоторые заметили, что помимо света также пропало отопление. Ситуация была замечена около часа ночи.

Петербуржцы выяснили, что в соседних домах проблем с электроснабжением не было. Дополнительного оповещения о возможном отключении света жители не видели. В диспетчерской службе объяснили, что сработала сигнализация. В настоящее время выясняются причины блэкаута.

Видео: YouTube

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб