Директора школы, из которой ранее уволились 20 учителей, увезли на скорой

Во время беседы с корреспондентом Piter.TV женщина пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В понедельник, 13 ноября, Piter.TV писал о том, что из школы № 218 в Купчино из-за конфликта с директором уволились 20 учителей. На следующий день после публикации материала история приобрела неожиданный поворот – директор школы, Козина О. Г., пожаловалась на проблемы со здоровьем. Об этом она сама сообщила Piter.TV .

В начале этого года педагоги школы № 218 написали на директора заявление в прокуратуру. Причиной стало то, что на общем собрании Козина раскритиковала уважаемого всеми завуча, и, по словам учителей, даже довела женщину до слез. Тогда все решили заступиться за коллегу и подписали коллективное заявление. Из прокуратуры вскоре пришел ответ: ведомство действительно признало за Козиной нарушение профессиональной этики. Осталось непонятным, признала ли свою вину директор, но сразу после этой истории женщина взяла больничный на месяц.

Вчера и сегодня корреспондент Piter.TV пытался дозвониться до Козиной, чтобы прояснить ситуацию с конфликтами в школе. На рабочем месте директора никогда не было – ее секретарь неизменно отвечала, что она уехала на совещание. Однако по личному номеру женщина все - таки ответила. На вопросы об увольнении 20 сотрудников она согласилась отвечать в письменной форме. После прочтения письменного запроса женщина сообщила, что "ей очень плохо" и повесила трубку.

Работники школы подтвердили эту информацию По их словам, директрису увозили из школы на машине скорой помощи.

Видео: pikaby