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На перекрестке Парашютной и Репищевой машина вылетела на тротуар

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По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

Во вторник, 13 ноября, в Приморском районе Северной Столицы произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Парашютной и Репищевой улиц. На участке столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии у белой иномарки серьезно повредилась лобовая часть, а другая машина снесла дорожное ограждение и вылетела на тротуар. По предварительной информации в ДТП никто не пострадал.

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Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: авария , машина вылетела на тротуар , перекресток парашютной и репищевой
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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