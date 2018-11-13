На Невском проспекте "Хендай" вылетел на тротуар после столкновения с "БМВ"

К счастью, никто из людей не пострадал.

Напротив дома №88 на Невском проспекте "Хендай" едва не влетел в идущих по тротуару людей после столкновения с "БМВ". На кадрах с камер видно, как "БМВ" пытается перестроиться с левой полосы на правую, и в этот момент в его бок влетает вторая иномарка. "Хендай" не пропустил попутчика, чем и поплатился: машина вылетела на тротуар и сбила носом ограждения.

К счастью, никого из пешеходов иномарка не задела, обломки пролетели в нескольких сантиметрах от одного из людей. Ограждение, как можно заметить, разрушено.

Теперь по факту ДТП проведут проверку.

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Видео: Piter.TV