ГИБДД: за рулём Audi, которая зацепила 12 машин на Выборгском шоссе, находился мужчина

Также автомобиль был подменным, на нём не проводили тест-драйв.

По новой информации от отдела пропаганды ГИБДД, за рулём Audi A7, которая спровоцировала аварию с участием 12 машин, находился 42-летний мужчина. Ранее в правоохранительных органах заявляли, что за рулём находилась 25-летняя девушка.

Также появилась информация о том, что автомобиль был подменный, а не для тест-драйва. То есть салон предоставил эту машину владельцам на время ремонта их транспортного средства.

Напомним, по предварительным данным, водитель за рулём Audi А7 двигался по второму ряду, затем столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Мерседесом. От удара Ауди наехал на препятствие и затем по касательной задел ещё 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили 25-летняя девушка и 42-летний мужчина.

Видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Hank Moody)