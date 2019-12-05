В массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадали водитель и пассажир Audi A7

У обоих травмы средней степени тяжести.

В массовом ДТП, которое произошло около десяти утра на Выборгском шоссе, 6, пострадали два человека. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД,

В аварии травмы средней степени тяжести получили водитель (женщина 1994 года рождения) и пассажир (мужчина 1977 года рождения) Audi А7. Судя по кадрам, девушка тестировала новый автомобиль.

Напомним, по предварительным данным, водитель за рулём Audi А7 двигалась по второму ряду, затем столкнулась со стоящим перед пешеходным переходом Мерседесом. От удара Ауди наехал на препятствие и затем по касательной задел ещё 11 автомобилей.

Накануне трамвай сбил девушку на Обводном канале.

Видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Hank Moody)