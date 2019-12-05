Видео: водитель Audi столкнулся с 12 машинами на Выборгском шоссе

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняется информация о пострадавших.

Около десяти часов утра на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом сообщил отдел пропаганда ГИБДД.

По предварительной информации водитель (данные уточняются), управляя автомобилем Audi А7, двигаясь во втором ряду совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом Мерседесом, после чего от удара Audi совершил наезд на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел еще 11 машин.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточняется информация о пострадавших.

Видео с камер: на Народного Ополчения в ДТП пострадали водитель и пассажиры Audi.

Видео: Piter.TV; ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Hank Moody)