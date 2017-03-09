Видео с камер: на Народного Ополчения в ДТП пострадали водитель и пассажиры Audi

Водитель Volvo находился в машине один и был пристёгнут. У него травма ноги и ссадины.

Утром 5 декабря произошло жесткое ДТП на проспекте Народного Ополчения. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, авария произошла в восьмом часу утра. Audi А6 выехала на встречную полосу, за рулём находилась 27-летняя девушка. Она врезалась в Volvo ХС 70. Водитель и пассажир Ауди были не пристёгнуты, остались живы, но получили серьёзные травмы, их госпитализировали.

Водитель Volvo находился в машине один и был пристёгнут. У него травма ноги и ссадины. Его транспортировали в больницу для осмотра на третьей машине скорой.

В Красном Селе мальчик попал под колеса иномарки.

Видео: Piter.tv