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Видео с камер: на Народного Ополчения в ДТП пострадали водитель и пассажиры Audi

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Водитель Volvo находился в машине один и был пристёгнут. У него травма ноги и ссадины.

Утром 5 декабря произошло жесткое ДТП на проспекте Народного Ополчения. В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, авария произошла в восьмом часу утра. Audi А6 выехала на встречную полосу, за рулём находилась 27-летняя девушка. Она врезалась в Volvo ХС 70. Водитель и пассажир  Ауди были не пристёгнуты, остались живы, но получили серьёзные травмы, их госпитализировали.

Водитель Volvo находился в машине один и был пристёгнут. У него травма ноги и ссадины. Его транспортировали в больницу для осмотра на третьей машине скорой.  

В Красном Селе мальчик попал под колеса иномарки.

Видео: Piter.tv

Теги: audi a6, volvo хс 70
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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