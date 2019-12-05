В Красном Селе мальчик попал под колеса иномарки

Ребенок начал переходить дорогу на "желтый" сигнал светофора.

В Красносельском районе Петербурга несовершеннолетний попал под колеса автомобиля. Школьник решил не ждать, когда загорится "зеленый" сигнал светофора и перебежать дорогу. Инцидент на проспекте Ленина попал на видеозапись.

Известно, что восьмилетний мальчик находился в компании друзей. Остальные дети были более осторожны, поэтому транспорт их не задел. По данным ГИБДД, столкновение "Лады" с ребенком произошло около 53 дома. За рулем отечественной машины находился 32-летний местный житель. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперт сравнил волну анонимных минирований с притчей о мальчике и волках.

Фото и видео: YouTube/Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село

