Эксперт сравнил волну анонимных минирований с притчей о мальчике и волках

Дмитрий Курдесов считает, что нужно реагировать на каждый сигнал и звонок.

Ещё на прошлой неделе в Петербурге началась волна анонимных минирований. Злоумышленники рассылают анонимные письма с требованием перевести на счёт биткоины. Председатель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов прокомментировал Piter.TV ситуацию с чередой эвакуаций.

Это очень неприятные моменты, которые происходят в последнее время, мы видим какие-то обострения условных, а может и не условных террористов, это уже будет разбираться следственный комитет. Но насколько я помню, весной или осенью тоже "минировали" и торговые центры, и больницы, и тем самым замораживали работу всех этих учреждений, – отметил эксперт

Председатель общественного движения "За безопасность" считает, что избежать таких ситуаций в наш век современных коммуникаций на все 100% нельзя. Причиной тому – изощренность злоумышленников.

Мы не можем предугадать, позвонят по телефону либо направят электронное письмо или напишут в мессенджере. Эти коммуникации контролируют в силовых структурах, но, допустим, если позвонили по телефону, всё это очень быстро идентифицируется. А вот если пришёл е-мэйл с анонимным адресом – это достаточно сложное дело на сегодняшний день, – поделился Дмитрий Курдесов

Специалист по безопасности посоветовал в этих случаях не поддаваться панике, выполнять четкие указания служб, которые занимаются эвакуацией.

Нужно реагировать на каждый такой сигнал, чтобы не получилось, как в старой притче про мальчика и волка. Мальчик кричал "волки-волки", а волков не было, а потом, когда пришли волки, никто не пришёл на помощь. В нашем мире мы должны помнить эту притчу всегда и должны реагировать на каждый сигнал и звонок, – считает эксперт

По мнению специалиста, отреагировав 30, 40, 50, 100 раз люди только лучше оттачивают свои навыки быстрой и мобильной эвакуации.

Чтобы было как можно меньше или совсем не было жертв, если что-то произойдёт, – подытожил Дмитрий Курдесов

Анонимы заминировали 43 петербургских торговых центра и пригрозили дронами со взрывчаткой над Кремлем.

Фото и видео: Piter.TV; объединенная пресс-служба судов