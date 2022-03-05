Полиция Петербурга проводит обыски по делам о массовых ложных минированиях

Утром 5 марта оперативники задержали 40 предполагаемых участников преступной схемы.

Утром 5 марта полиция Петербурга проводит масштабные обыски по делам о телефонном терроризме. Об этом 78.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

С конца февраля в Петербурге резко выросло число случаев "минирования" ТЦ, учебных заведений и отделов полиции. Звонившие использовали программно-аппаратные средства высокоуровневой сетевой анонимности. По нескольким фактам лжеминирования были возбуждены уголовные дела.

Был установлен круг предполагаемых виновников ложных минирований. Все сообщения, по версии правоохранителей, носили системный организованный характер.

Утром 5 марта оперативники задержали 40 предполагаемых участников преступной схемы. Изъяты компьютеры, средства связи и электронные носители.

Фото: Piter.tv (архив)