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В Петербурге "заминировали" Эрмитаж, метро, Пулково и суды
Сегодня, 12:18
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В Петербурге "заминировали" Эрмитаж, метро, Пулково и суды

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Взрывчатых веществ специалисты не нашли.

В Петербурге в субботу, 26 февраля, неизвестные "заминировали" Эрмитаж, Военный комиссариат Санкт-Петербурга на улице Ильюшина, станцию метро "Черная речка", аэропорт Пулково, здание правительства Ленобласти и некоторые районные суды. Об этом стало известно Piter.TV.

Отмечается, что 26 февраля примерно в 12:50 на телефон доверия ЦУКС ГУ МЧС позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что Эрмитаж заминирован. Представился мужчина как Николай Александрович Алексеев. В результате специалисты проверили здание Эрмитажа и прилегающую территорию, взрывчатых веществ найдено не было. Однако в связи с сообщением пришлось эвакуировать 2,5 тыс. посетителей. Обследование объекта закончили в 14:40.

В других "заминированных" объектах взрывчатых устройств также не было найдено.

Вчера сообщалось, что Эрмитаж для постеителей закрылся по "техническим причинам". Информация об этом появилась в официальной группе Музея в "ВКонтакте". 

Фото: pixabay 

Теги: лжеминеры, ложное минирование, пулково, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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