Эрмитаж закрыт для посетителей по "техническим причинам"

Государственный музей Эрмитаж временно закрылся 26 февраля в 14 часов по "техническим причинам". Информация об этом появилась в официальной группе Музея в "ВКонтакте".
Посетителям принесли извинения за временные неудобства.
По сегодняшним билетам можно будет посетить Эрмитаж в любой другой день. Порядок возврата билетов указан на сайте музея.
говорится в сообщении.
По информации, появившейся в Telegram-канале "Протестный Петербург", причиной могло стать сообщение о заминировании. Официально эта версия пока не подтверждена.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что музей стрит-арта закрылся для посетителей на неопределенный срок.
Фото: Piter.tv
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