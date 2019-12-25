Эрмитаж закрыт для посетителей по "техническим причинам"

Откроется ли музей сегодня — пока неизвестно.

Государственный музей Эрмитаж временно закрылся 26 февраля в 14 часов по "техническим причинам". Информация об этом появилась в официальной группе Музея в "ВКонтакте".

Посетителям принесли извинения за временные неудобства.

По сегодняшним билетам можно будет посетить Эрмитаж в любой другой день. Порядок возврата билетов указан на сайте музея. говорится в сообщении.

По информации, появившейся в Telegram-канале "Протестный Петербург", причиной могло стать сообщение о заминировании. Официально эта версия пока не подтверждена.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что музей стрит-арта закрылся для посетителей на неопределенный срок.

Фото: Piter.tv