В МИД РФ считает, что кризис в регионе вызван действиями местных властей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила европейских политиков и государственных деятелей региона с персонажами картины Питера Брейгеля Старшего "Притча о слепых". Речь идет о художественном произведении, на котором слепой мужчина ведет других людей к обрыву. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе своего выступления в эфире радиостанции Sputnik. Гостья программы пояснила, что эти страны позволяют американцам и Вашингтону управлять самими собой. По мнению дипломата, кризисные явления в ЕС являются прямым результатом действий самих политиков ЕС.

ЕС и страны, которые входят в НАТО, потому что говорим ЕС, понимаем НАТО, загнал себя в этот угол сам. Да, при всем давлении со стороны Вашингтона, но можно же не прогибаться, можно же, рассчитывая ходы, заниматься какой-то первичной дипломатией. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат рассказала, что изначально Евросоюз представлял из себя экономическое объединение ведущих мировых госужарств, а не те страны, которые сидят "на шее Вашингтона".

Захарова: бездонный рот Зеленского поглощает все.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

