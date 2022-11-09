В МИД РФ оценили "ненасытный голод кукушонка".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова полагает, что "бездонный рот Зеленского поглощает все". Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik, комментируя вопрос с предоставлением Евросоюзом бесконечной финансовой помощи киевскому режиму. По словам дипломата, такая история напоминает ей историю про ненасытного кукушонка, которого мать подбросила в чужое гнездо. Об этом гостья программы заявила в качестве ответа на слова заместителя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса о том, что Евросоюз не сможет в этом году выделить Киеву треть обещанного в мае пакета помощи на 9 млрд евро из программы макрофинансовой стабилизации.

Этот бездонный открытый рот Зеленского, который поглощает все, причем все туда проваливается, как в черную дыру – никто не знает, на что, куда все это идет. Крик, ор, широко раскрытая пасть, а кругом абсолютный коллапс по всем направлениям. Вы же видели волну возмущения. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Киевский режим проявляет нездоровый "аппетит", а Евросоюз действует в ущерб собственным интересам. Мария Захарова добавила, что у чиновников, находящихся на Банковской улице Киева, нет лимита на получение финансирования со стороны Запада. В МИД РФ полагают, что эти денежные средства на самом деле идут не на конструктивные цели,а просто получены при помощи шантажа. При этом Украина не дает кураторам отчетов о том, куда поступают эти деньги.

Захарова: Киеву и кураторам переговоры не нужны.



Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik