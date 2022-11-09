Захарова: Киеву и кураторам переговоры не нужны

В МИД РФ уверены, что Украине "запрещают говорить" с РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что Киеву и его западным кураторам переговоры не нужны. Соответствующим образом чиновница прокомментировала вопрос о возможном диалоге с украинскими властями, выступая в эфире радиостанции Sputnik. По словам дипломата, цель такого общения деструктивна. Она уверена, что страны коллективного Запада запрещают киевскому режиму вступать в подобный диалог с Москвой.

Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 8 ноября украинский президент Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия властей страны для начала диалога. Он призвал Москву "восстановить целостность", уважать Устав ООН, возместить Киеву все причиненные убытки, наказать каждого военного преступника и дать гарантии безопасности.

Захарова рассказала о контактах с США по обмену заключенными.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik